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Звезду фильма "Пятница" Энтони Джонсона нашли мёртвым в магазине

Артисту было 55 лет. Причины и обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

21 сентября, 05:49
<p>Энтони Джонсон. Фото © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/name/24925/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Энтони Джонсон. Фото © "Кинопоиск"

Актёр и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на племянника артиста.

По его словам, тело актёра без признаков жизни нашли в одном из магазинов Лос-Анджелеса 6 сентября. Его доставили в больницу, где констатировали смерть. Причины смерти артиста пока не разглашаются.

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Первым значимым проектом с участием Энтони Джонсона стал фильм "Домашняя вечеринка". Позднее он снялся в таких картинах, как "Смертельное оружие – 3", "Угроза обществу", а в 1995 году исполнил роль Эзала в комедии "Пятница".

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актёр Нино Кастельнуово, известный по фильму "Шербурские зонтики".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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