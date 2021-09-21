Звезду фильма "Пятница" Энтони Джонсона нашли мёртвым в магазине

Актёр и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на племянника артиста.

По его словам, тело актёра без признаков жизни нашли в одном из магазинов Лос-Анджелеса 6 сентября. Его доставили в больницу, где констатировали смерть. Причины смерти артиста пока не разглашаются.

Первым значимым проектом с участием Энтони Джонсона стал фильм "Домашняя вечеринка". Позднее он снялся в таких картинах, как "Смертельное оружие – 3", "Угроза обществу", а в 1995 году исполнил роль Эзала в комедии "Пятница".