Раненному при задержании пермскому стрелку провели вторую операцию
Пока состояние студента остаётся крайне тяжёлым, медикам не удаётся его стабилизировать.
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Пермскому стрелку, которого ранили сотрудники ДПС во время задержания, провели вторую операцию. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Накануне вечером 18-летнему Тимуру Б. сделали переливание крови и операцию на ноге. По данным собеседника Лайфа, студент остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Пока медикам не удаётся его стабилизировать. Помимо ног у парня диагностированы огнестрельные ранения правого лёгкого, печени и сквозное ранение в районе живота.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.
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