Раненному при задержании пермскому стрелку провели вторую операцию

Пермскому стрелку, которого ранили сотрудники ДПС во время задержания, провели вторую операцию. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Накануне вечером 18-летнему Тимуру Б. сделали переливание крови и операцию на ноге. По данным собеседника Лайфа, студент остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Пока медикам не удаётся его стабилизировать. Помимо ног у парня диагностированы огнестрельные ранения правого лёгкого, печени и сквозное ранение в районе живота.