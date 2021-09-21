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Раненному при задержании пермскому стрелку провели вторую операцию

Пока состояние студента остаётся крайне тяжёлым, медикам не удаётся его стабилизировать.

21 сентября, 06:27

Фото © Соцсети

Пермскому стрелку, которого ранили сотрудники ДПС во время задержания, провели вторую операцию. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Накануне вечером 18-летнему Тимуру Б. сделали переливание крови и операцию на ноге. По данным собеседника Лайфа, студент остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Пока медикам не удаётся его стабилизировать. Помимо ног у парня диагностированы огнестрельные ранения правого лёгкого, печени и сквозное ранение в районе живота.

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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