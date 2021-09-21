Суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро каждый день

Суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро за каждый день работы угледобывающей шахты "Туров", об этом говорится на сайте суда. Власти страны не согласны с таким решением и отказываются закрывать предприятие.

"С самого начала мы считали, что приостановка работ на шахте в Турове поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы. Это имело бы негативные последствия для энергетической безопасности миллионов поляков и всего ЕС", — говорится в заявлении официального представителя польского правительства Петра Мюллера.

По мнению правительства, назначенный штраф "несоразмерен ситуации и фактически не обоснован". Власти подчёркивают, что суд Евросоюза не может вторгаться в решение вопросов, связанных с безопасностью государств – членов объединения, а энергетическая безопасность относится именно к ним.