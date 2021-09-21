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Непривитого президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке

Сам он объяснил отказ от вакцинации тем, что имеет крепкий иммунитет.

21 сентября, 07:03
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия у него прививки от коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Из-за пандемии посещать общественные места в Нью-Йорке можно только с документом, подтверждающим наличие прививки от CoViD-19. Из-за этого, отправившись на обед, Болсонару выяснил, что внутрь его никто не пустит. На улице компанию ему составили министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жилсон Мачаду Нето и другие политики. Сам президент объяснил отказ от вакцинации крепким иммунитетом.

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Напомним, ранее в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Первые заседания будут носить формальный характер, участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. 21 сентября начнётся неделя высокого уровня, на которой планируются выступления лидеров многих стран.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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