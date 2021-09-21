Непривитого президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке

Президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия у него прививки от коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters .

Из-за пандемии посещать общественные места в Нью-Йорке можно только с документом, подтверждающим наличие прививки от CoViD-19. Из-за этого, отправившись на обед, Болсонару выяснил, что внутрь его никто не пустит. На улице компанию ему составили министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жилсон Мачаду Нето и другие политики. Сам президент объяснил отказ от вакцинации крепким иммунитетом.