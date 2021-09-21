Доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль
Она содержится во многих продуктах, поэтому таким людям следует обратить внимание на свой рацион.
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Употребление более пяти граммов соли в день способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
В связи с этим особого внимания требуют определённые категории продуктов. В частности, употребление хлеба приравнено к половине дневной нормы употребления соли. Также примерно 70% соли содержится в так называемых обработанных продуктах. Например, в различных колбасных изделиях и супах.
Доктор Мясников предупредил, что чрезмерное употребление соли вредно для гипертоников, особенно для тех, кто старше 50 лет. Для таких пациентов норма — три грамма соли в день.
Ранее Мясников объяснил, какие продукты могут привести к онкологии. Он отметил, что неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака.
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