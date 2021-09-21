Армия Судана предотвратила попытку госпереворота

После нескольких дней напряжённости в Восточном Судане была предотвращена попытка государственного переворота. Как сообщает Al Arabiya, сейчас "армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем".

Отмечается, группа офицеров бронетанкового корпуса во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави предприняла попытку захвата штаб-квартиры официальных СМИ страны, однако операция провалилась. Путчисты были арестованы. Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны, Хартуме, рядом с парламентом.