Армия Судана предотвратила попытку госпереворота
Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.
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После нескольких дней напряжённости в Восточном Судане была предотвращена попытка государственного переворота. Как сообщает Al Arabiya, сейчас "армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем".
Отмечается, группа офицеров бронетанкового корпуса во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави предприняла попытку захвата штаб-квартиры официальных СМИ страны, однако операция провалилась. Путчисты были арестованы. Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны, Хартуме, рядом с парламентом.
Ранее Лайф сообщал, что Судан хочет изменить соглашение с Россией о военной базе. В Хартуме рассчитывают на экономическую помощь Москвы при условии пятилетней аренды с возможностью подписания соглашения сроком на 25 лет.
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