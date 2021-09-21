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Армия Судана предотвратила попытку госпереворота

Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.

21 сентября, 07:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После нескольких дней напряжённости в Восточном Судане была предотвращена попытка государственного переворота. Как сообщает Al Arabiya, сейчас "армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем".

Отмечается, группа офицеров бронетанкового корпуса во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави предприняла попытку захвата штаб-квартиры официальных СМИ страны, однако операция провалилась. Путчисты были арестованы. Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны, Хартуме, рядом с парламентом.

Ранее Лайф сообщал, что Судан хочет изменить соглашение с Россией о военной базе. В Хартуме рассчитывают на экономическую помощь Москвы при условии пятилетней аренды с возможностью подписания соглашения сроком на 25 лет.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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