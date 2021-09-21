Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении тестировавших его психиатров

Сотрудники магазина, где пермский стрелок покупал оружие, утверждают, что молодой человек выглядел как обычный посетитель и ничем не привлекал к себе внимания. По их мнению, в случившимся виноваты психиатры, которые тестировали парня перед выдачей лицензии на оружие.

Работники рассказали Лайфу, что Тимур Б. был таким же, как и сотни других покупателей. Он пришёл в магазин, предъявил документы, консультанты показали ему оружие, и он выбрал одно из них. Никаких разговоров и намёков на то, для чего оно ему понадобилось, не было. Сотрудники отметили, парень не был их постоянным покупателем, поэтому они даже не запомнили его лицо.