Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении тестировавших его психиатров
По их словам, никаких разговоров и намёков на то, для чего молодому человеку на самом деле понадобилась винтовка, не было.
Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении психиатров. Видео © LIFE
Сотрудники магазина, где пермский стрелок покупал оружие, утверждают, что молодой человек выглядел как обычный посетитель и ничем не привлекал к себе внимания. По их мнению, в случившимся виноваты психиатры, которые тестировали парня перед выдачей лицензии на оружие.
Работники рассказали Лайфу, что Тимур Б. был таким же, как и сотни других покупателей. Он пришёл в магазин, предъявил документы, консультанты показали ему оружие, и он выбрал одно из них. Никаких разговоров и намёков на то, для чего оно ему понадобилось, не было. Сотрудники отметили, парень не был их постоянным покупателем, поэтому они даже не запомнили его лицо.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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