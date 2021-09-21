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Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении тестировавших его психиатров

По их словам, никаких разговоров и намёков на то, для чего молодому человеку на самом деле понадобилась винтовка, не было.

21 сентября, 07:56

Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении психиатров. Видео © LIFE

Сотрудники магазина, где пермский стрелок покупал оружие, утверждают, что молодой человек выглядел как обычный посетитель и ничем не привлекал к себе внимания. По их мнению, в случившимся виноваты психиатры, которые тестировали парня перед выдачей лицензии на оружие.

Работники рассказали Лайфу, что Тимур Б. был таким же, как и сотни других покупателей. Он пришёл в магазин, предъявил документы, консультанты показали ему оружие, и он выбрал одно из них. Никаких разговоров и намёков на то, для чего оно ему понадобилось, не было. Сотрудники отметили, парень не был их постоянным покупателем, поэтому они даже не запомнили его лицо.

За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам

За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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