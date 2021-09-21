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Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

Как подчеркнула представитель МИДа, в Анкаре прекрасно знают, что полуостров является суверенной частью РФ.

21 сентября, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одёргивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", — отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, поэтому Москва подобные заявления никогда не оставляет без внимания.

В Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией

В Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией

Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".


Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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