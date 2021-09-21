Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму
Как подчеркнула представитель МИДа, в Анкаре прекрасно знают, что полуостров является суверенной частью РФ.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".
"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одёргивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", — отметила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, поэтому Москва подобные заявления никогда не оставляет без внимания.
Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".
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