Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одёргивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", — отметила дипломат.