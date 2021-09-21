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Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта, обезвредившего пермского стрелка

Он отметил, что благодаря уверенным и профессиональным действиям сотрудников ДПС удалось избежать большей трагедии.

21 сентября, 08:16
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/government_rus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © t.me / Правительство России

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично встретился с младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, который обезвредил пермского стрелка. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", — сказал Фальков, поблагодарив сотрудника ДПС.

Он отметил, что благодаря уверенным и профессиональным действиям Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, который вместе с коллегой занимался эвакуацией людей, удалось избежать ещё большей трагедии.

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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