Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта, обезвредившего пермского стрелка

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично встретился с младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, который обезвредил пермского стрелка. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", — сказал Фальков, поблагодарив сотрудника ДПС.