Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта, обезвредившего пермского стрелка
Он отметил, что благодаря уверенным и профессиональным действиям сотрудников ДПС удалось избежать большей трагедии.
Фото © t.me / Правительство России
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично встретился с младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, который обезвредил пермского стрелка. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.
"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", — сказал Фальков, поблагодарив сотрудника ДПС.
Он отметил, что благодаря уверенным и профессиональным действиям Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, который вместе с коллегой занимался эвакуацией людей, удалось избежать ещё большей трагедии.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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