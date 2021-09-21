Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву
Пациентов сопровождают врачи Минздрава РФ, специалисты "Центроспаса" и психологи МЧС.
Фото © МЧС России
В Москву вылетел спецборт с пострадавшими в пермском университете. Видео © МЧС России
Из Перми в Москву вылетел спецборт МЧС России Ил-76 с семью пострадавшими при стрельбе в университете. Об этом в ведомстве сообщили Лайфу.
Пациентов сопровождают врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники "Центроспаса" и психологи МЧС России. С собой у специалистов медицинские модули для санитарно-авиационной эвакуации. Пациентов доставят в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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