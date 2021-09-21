Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву

Из Перми в Москву вылетел спецборт МЧС России Ил-76 с семью пострадавшими при стрельбе в университете. Об этом в ведомстве сообщили Лайфу.

Пациентов сопровождают врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники "Центроспаса" и психологи МЧС России. С собой у специалистов медицинские модули для санитарно-авиационной эвакуации. Пациентов доставят в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.