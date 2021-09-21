Психологи перечислили "тревожные звоночки" в поведении подростка

Чтобы заметить у подростка психологические проблемы и предотвратить приступы агрессии, нужно понимать некоторые закономерности его поведения. Психологи выделили определённые признаки, которые сигнализируют о проблеме и должны вызывать опасения за психическое здоровье ребёнка.

В первую очередь родителям нужно обратить внимание на неустойчивую самооценку подростка, неуверенность в себе и пессимистические мысли о своём будущем, говорит доцент кафедры юридической психологии и права Варвара Делибалт. Также должны насторожить: повышенный уровень тревожности, депрессивное состояние, подавленность, ранимость, обидчивость и конфликтность.

"Если же некоторые признаки в совокупности ярко выражены — неадекватное поведение, странные суждения, сильные перепады настроения, агрессивность либо подавленность, апатичность, нежелание ходить в школу и вообще что-то делать, тем более проговорённые мысли о суициде, — то желательно обращаться к психиатру", — цитирует Делибалт kp.ru.