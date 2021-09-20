Психолог объяснил, как понять, что ребёнок стал жертвой буллинга в Сети
По его мнению, важно выяснить источник раздражителя. Так как на детей могут оказывать давление подготовленные люди.
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Интернет похож на информационную свалку, где кроме необходимого материала есть много мусора, который может морально травмировать детей, считает психолог Роман Таланов. Он назвал несколько признаков, по которым родители могут определить, что их ребёнок подвергся негативному влиянию.
"Самый распространённый признак — это подавленное настроение. Если вы заметили, что после пребывания в Интернете ваше чадо излучает раздражение или агрессию, это стопроцентный признак токсичной беседы с кем-либо", — отметил он в беседе с РИА ФАН.
По его словам, особую опасность представляет ситуация, когда ребёнок не проявляет свои чувства и скрывает их от родителей. Рано или поздно полученная психологическая травма проявится, считает эксперт. И в этот момент важно поговорить с ребёнком, невзначай выяснить, что его тревожит. Для установления контакта можно рассказать о своих чувствах и переживаниях в таком же возрасте. Если ребёнок будет отвечать агрессивно и с раздражением, нужно обращаться за профессиональной психологической помощью.
"Но перед этим следует предпринять основные меры: морально поддержать, подчеркнуть, что вы любите своего ребёнка и всегда готовы прийти на помощь. Похвалите за любое старание, внешность и ум, подчеркните достоинство вашего ребёнка. Он должен почувствовать, что обладает индивидуальностью, которую, возможно, стараются разрушить недоброжелатели", — объясняет Таланов.
Психолог подчеркнул, что очень важно выяснить источник раздражителя. Так как в Интернете на ребёнка могут оказывать давление подготовленные люди, которые умеют педагогично подойти к его доверию, сделать безобидный вид, подружиться, чтобы потом подтолкнуть к ужасным поступкам. Такое "психологическое заражение" можно вычислить по нехарактерной взбудораженности, рассеянности, потере аппетита и ухудшению сна, любому изменению в поведении в худшую сторону. В таких ситуациях может быть полезен метод ограждения детей от Интернета на некоторое время. Но при этом важно общаться и оказывать моральную поддержку.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам детей Анна Кузнецова анонсировала включение вопроса обеспечения безопасности детей в народную программу "Единой России". По её словам, это понятие включает в себя создание психологически комфортной среды, в которой недопустимо такое явление, как буллинг.
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