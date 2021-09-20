Психолог объяснил, как понять, что ребёнок стал жертвой буллинга в Сети

Интернет похож на информационную свалку, где кроме необходимого материала есть много мусора, который может морально травмировать детей, считает психолог Роман Таланов. Он назвал несколько признаков, по которым родители могут определить, что их ребёнок подвергся негативному влиянию.

Психолог подчеркнул, что очень важно выяснить источник раздражителя. Так как в Интернете на ребёнка могут оказывать давление подготовленные люди, которые умеют педагогично подойти к его доверию, сделать безобидный вид, подружиться, чтобы потом подтолкнуть к ужасным поступкам. Такое "психологическое заражение" можно вычислить по нехарактерной взбудораженности, рассеянности, потере аппетита и ухудшению сна, любому изменению в поведении в худшую сторону. В таких ситуациях может быть полезен метод ограждения детей от Интернета на некоторое время. Но при этом важно общаться и оказывать моральную поддержку.