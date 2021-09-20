Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 14:30

Володин объяснил высокий результат "Единой России" на выборах

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Он поблагодарил россиян за оказанное доверие и заверил, что партия постарается их не разочаровать.

Победа "Единой России" и её итоговые результаты на выборах объясняются поддержкой президента РФ Владимира Путина. Об этом в своём телеграме заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Высокий результат "Единой России" обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина. Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента. Там, где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, всё получилось. И наоборот", — поделился мнением Володин.

Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах
Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах

По словам спикера Госдумы, избирательная кампания стала одной из самых конкурентных за последнее время. Он поблагодарил россиян за поддержку, доверие и прибытие на избирательные участки в условиях пандемии. Володин подчеркнул, что партия постарается их не разочаровать.

Песков заявил, что решений о смене состава кабмина после выборов в ГД не принималось
Песков заявил, что решений о смене состава кабмина после выборов в ГД не принималось

Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.

BannerImage
Николай Абрамов
  • Новости
  • Единая Россия
  • Вячеслав Володин
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar