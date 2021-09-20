Володин объяснил высокий результат "Единой России" на выборах
Он поблагодарил россиян за оказанное доверие и заверил, что партия постарается их не разочаровать.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Победа "Единой России" и её итоговые результаты на выборах объясняются поддержкой президента РФ Владимира Путина. Об этом в своём телеграме заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Высокий результат "Единой России" обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина. Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента. Там, где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, всё получилось. И наоборот", — поделился мнением Володин.
По словам спикера Госдумы, избирательная кампания стала одной из самых конкурентных за последнее время. Он поблагодари россиян за поддержку, доверие и прибытие на избирательные участки в условиях пандемии. Володин подчеркнул, что партия постарается их не разочаровать.
Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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