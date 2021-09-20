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Володин объяснил высокий результат "Единой России" на выборах

Он поблагодарил россиян за оказанное доверие и заверил, что партия постарается их не разочаровать.

20 сентября, 11:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Победа "Единой России" и её итоговые результаты на выборах объясняются поддержкой президента РФ Владимира Путина. Об этом в своём телеграме заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Высокий результат "Единой России" обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина. Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента. Там, где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, всё получилось. И наоборот", — поделился мнением Володин.

Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах

Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах

По словам спикера Госдумы, избирательная кампания стала одной из самых конкурентных за последнее время. Он поблагодари россиян за поддержку, доверие и прибытие на избирательные участки в условиях пандемии. Володин подчеркнул, что партия постарается их не разочаровать.

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Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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