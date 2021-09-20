Володин объяснил высокий результат "Единой России" на выборах

Он поблагодарил россиян за оказанное доверие и заверил, что партия постарается их не разочаровать.

Победа "Единой России" и её итоговые результаты на выборах объясняются поддержкой президента РФ Владимира Путина. Об этом в своём телеграме заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Высокий результат "Единой России" обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина. Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента. Там, где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, всё получилось. И наоборот", — поделился мнением Володин.

По словам спикера Госдумы, избирательная кампания стала одной из самых конкурентных за последнее время. Он поблагодарил россиян за поддержку, доверие и прибытие на избирательные участки в условиях пандемии. Володин подчеркнул, что партия постарается их не разочаровать.