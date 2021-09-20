Подпирали двери партами: Студенты пермского вуза рассказали, как спасались от стрелка
Молодым людям пришлось сооружать баррикады из мебели и ждать прихода сотрудников силовых ведомств.
Студенты из Перми рассказали, как спасались от стрелка в вузе. Видео © LIFE
Студенты Пермского госуниверситета в некоторых корпусах увидели стрелка ещё на пути в здание. Молодые люди рассказали Лайфу, что они забаррикадировали двери партами и ждали прихода помощи.
"Мы сидели на паре, ждали преподавателя, посмотрели в окно — идёт мальчик с дробовиком, стреляет по прохожим. Мы быстрее закрываться, двери закрыли. Ключа не было, мы закрыли партами, сами сели под парты. Ждали, когда придёт ФСБ и всё оцепит. Педагоги отреагировали без паники, как и нужно было реагировать", — рассказал один из студентов.
Другой студент узнал о случившемся в беседе с однокурсниками в Сети, где написали, что слышны выстрелы. Тут же он и ещё несколько человек решили забаррикадироваться.
"Без паники забаррикадировались с пацанами, заставили дверь и ждали дальнейших распоряжений, смотря новости. Потом пришли сотрудники МЧС и нас оперативно эвакуировали из корпуса, прикрывая собой. Преподаватели отреагировали спокойно, без паники, как и нужно было реагировать", — сказал студент.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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