Студенты из Перми рассказали, как спасались от стрелка в вузе. Видео © LIFE

Студенты Пермского госуниверситета в некоторых корпусах увидели стрелка ещё на пути в здание. Молодые люди рассказали Лайфу, что они забаррикадировали двери партами и ждали прихода помощи.

"Мы сидели на паре, ждали преподавателя, посмотрели в окно — идёт мальчик с дробовиком, стреляет по прохожим. Мы быстрее закрываться, двери закрыли. Ключа не было, мы закрыли партами, сами сели под парты. Ждали, когда придёт ФСБ и всё оцепит. Педагоги отреагировали без паники, как и нужно было реагировать", — рассказал один из студентов.

Другой студент узнал о случившемся в беседе с однокурсниками в Сети, где написали, что слышны выстрелы. Тут же он и ещё несколько человек решили забаррикадироваться.