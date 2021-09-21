Стрелок из Перми увлёкся оружием ещё в 7 лет, и отец это хобби поддерживал
Мужчина не видел в этом ничего предосудительного, считая, что это нормально для мальчика.
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Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, с семи лет увлекался оружием. Как сообщил Лайфу источник, мать Тимура рассказала на допросе, что отец всячески поощрял интересы сына, так как сам является военным.
Мужчина ранее работал в ППС, а после был охранником и в итоге устроился в армию на контрактной основе. По словам матери стрелка, сначала отец и сын вместе играли в видеоигры о войне, а потом мальчик играл один, но непродолжительное время. С возрастом увлечение сына оружием не пропало, а к 18 он категорически заявил матери, что купит охотничье ружьё.
Она была против, спрашивала, где он будет его хранить, если уедет учиться в другой город. Парень уверял, что всё будет надёжно заперто в сейфе. При этом её на данный момент бывший супруг не видел в желаниях сына ничего предосудительного, считая, что тот уже мужчина и это якобы нормально для него.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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