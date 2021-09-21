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Стрелок из Перми увлёкся оружием ещё в 7 лет, и отец это хобби поддерживал

Мужчина не видел в этом ничего предосудительного, считая, что это нормально для мальчика.

21 сентября, 08:31

Фото © Соцсети

Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, с семи лет увлекался оружием. Как сообщил Лайфу источник, мать Тимура рассказала на допросе, что отец всячески поощрял интересы сына, так как сам является военным.

Мужчина ранее работал в ППС, а после был охранником и в итоге устроился в армию на контрактной основе. По словам матери стрелка, сначала отец и сын вместе играли в видеоигры о войне, а потом мальчик играл один, но непродолжительное время. С возрастом увлечение сына оружием не пропало, а к 18 он категорически заявил матери, что купит охотничье ружьё.

Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским

Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским

Она была против, спрашивала, где он будет его хранить, если уедет учиться в другой город. Парень уверял, что всё будет надёжно заперто в сейфе. При этом её на данный момент бывший супруг не видел в желаниях сына ничего предосудительного, считая, что тот уже мужчина и это якобы нормально для него.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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