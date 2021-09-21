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Зеленский запутал подписчиков, почтив память жертв терактов 11 сентября с опозданием

Некоторые пользователи теперь ждут от украинского лидера поздравления с Днём знаний.

21 сентября, 09:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября опубликовал пост в память о жертвах теракта, который произошёл в Нью-Йорке 20 лет назад, чем немало удивил пользователей. Ведь трагедия произошла 11 сентября, и церемония памяти состоялась десять дней назад.

"20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унёс жизни 2996 человек. 12 из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11", — написал президент в "Твиттере".

Пользователи в непонимании стали листать календари, чтобы понять, какой сегодня всё-таки день: 11 или 21 сентября. Некоторые написали, что теперь ждут от украинского лидера поздравления с Днём знаний. Но были и те, кто заступился за Зеленского. По их мнению, почтить память погибших можно в любое время и президент правильно сделал, посетив мемориал в Нью-Йорке.

"Я запитав very directly": Зеленский смешал украинский с английским в интервью журналисту из США

"Я запитав very directly": Зеленский смешал украинский с английским в интервью журналисту из США

Напомним, Зеленский второй раз за месяц с рабочим визитом прибыл в США. В начале месяца он встретился в Вашингтоне с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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