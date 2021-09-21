Зеленский запутал подписчиков, почтив память жертв терактов 11 сентября с опозданием

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября опубликовал пост в память о жертвах теракта, который произошёл в Нью-Йорке 20 лет назад, чем немало удивил пользователей. Ведь трагедия произошла 11 сентября, и церемония памяти состоялась десять дней назад.

20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 людей. 12 з них були українцями. Вічна пам'ять усім жертвам #9/11. pic.twitter.com/7Lu0ih56BK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

"20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унёс жизни 2996 человек. 12 из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11", — написал президент в "Твиттере".

Пользователи в непонимании стали листать календари, чтобы понять, какой сегодня всё-таки день: 11 или 21 сентября. Некоторые написали, что теперь ждут от украинского лидера поздравления с Днём знаний. Но были и те, кто заступился за Зеленского. По их мнению, почтить память погибших можно в любое время и президент правильно сделал, посетив мемориал в Нью-Йорке.