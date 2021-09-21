Названы три симптома простуды, при которых нельзя идти на работу

Некоторые симптомы ОРВИ могут стать причиной для обращения к врачу, а с другими можно спокойно отправляться работать в офис. Когда необходимо вызывать медика, рассказал в интервью радио Sputnik глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

Насморк или кашель без других проявлений болезни не являются опасными для окружающих, объяснил он. Но и в этом случае отсутствие врачебной консультации и должного лечения могут привести к осложнениям. А вот температура — один из тревожных симптомов.

"Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер. Если состояние тяжёлое, если вы себя чувствуете плохо, лучше вызывать врача на дом", — посоветовал он.