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Учёные выяснили, почему курильщики реже заражаются коронавирусом

Однако было доказано и то, что табак усугубляет течение этого заболевания.

21 сентября, 09:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Среди курильщиков число подхвативших SARS-CoV-2 меньше, чем среди тех, кто не дымит, выяснили японские учёные из Университета Хиросимы и Кансайского медицинского университета. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Несмотря на это, те, кто всё-таки заболел коронавирусом, переносят заболевание именно в тяжёлой форме, уточняется в исследовании. Такое противоречие учёные обуславливают тем, что в компоненте табачного дыма содержатся токсичные и канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

В случае с вирусами SARS-CoV-2 они могут подавлять образование рецепторов ACE-2, которые являются "воротами" в организме для коронавируса. Без этих рецепторов ковид не может соединиться с клетками человека, потому курильщики заболевают реже. Исследователи выявили вещества, препятствующие образованию рецепторов ACE-2, создав из них экстракт табачного дыма, который, по их мнению, может быть полезен при лечении коронавируса.

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Ранее Лайф сообщал о том, что учёные выяснили, как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от ковида. Согласно данным исследования, выработанные иммунные клетки способны противостоять даже потенциальным вариациям ковида.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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