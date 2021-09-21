Учёные выяснили, почему курильщики реже заражаются коронавирусом

Среди курильщиков число подхвативших SARS-CoV-2 меньше, чем среди тех, кто не дымит, выяснили японские учёные из Университета Хиросимы и Кансайского медицинского университета. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Несмотря на это, те, кто всё-таки заболел коронавирусом, переносят заболевание именно в тяжёлой форме, уточняется в исследовании. Такое противоречие учёные обуславливают тем, что в компоненте табачного дыма содержатся токсичные и канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

В случае с вирусами SARS-CoV-2 они могут подавлять образование рецепторов ACE-2, которые являются "воротами" в организме для коронавируса. Без этих рецепторов ковид не может соединиться с клетками человека, потому курильщики заболевают реже. Исследователи выявили вещества, препятствующие образованию рецепторов ACE-2, создав из них экстракт табачного дыма, который, по их мнению, может быть полезен при лечении коронавируса.