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В России впервые с конца августа выявили более 800 смертей из-за ковида за сутки

За минувшие 24 часа в стране было зарегистрировано 19 179 новых случаев коронавируса.

21 сентября, 08:59
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днём ранее, до 199 808. Такие цифры привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. При этом за всё время в стране выздоровело 6 526 111 человек.

Всего же за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. В тройке лидеров по заболеваемости — Москва (1926 случаев), Московская область (1101 заболевших) и Санкт-Петербург (1060 заразившихся).

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.

Учёные рассказали, как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от ковида

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Ранее учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.

Лайф также писал, что эксперт рассказал, как долго продлится в России новая волна ковида. По его мнению, ситуацию может усугубить появление новой мутации вируса — "мю", которая, по предварительным данным, может уклоняться от антител.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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