В России впервые с конца августа выявили более 800 смертей из-за ковида за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днём ранее, до 199 808. Такие цифры привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. При этом за всё время в стране выздоровело 6 526 111 человек.

Всего же за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. В тройке лидеров по заболеваемости — Москва (1926 случаев), Московская область (1101 заболевших) и Санкт-Петербург (1060 заразившихся).

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.

Ранее учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.