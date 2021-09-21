В пермском вузе одобрили действия преподавателя, продолжившего занятия во время стрельбы

"Я точно знаю, что тот коллега, о котором вы говорите, блокировал студентов внутри помещения, то есть он закрыл железную дверь, и это первое главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".