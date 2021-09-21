В пермском вузе одобрили действия преподавателя, продолжившего занятия во время стрельбы
Сам педагог объяснил, что дверь, которой он закрыл аудиторию, невозможно прострелить.
Кадр из видео © LIFE
Преподаватель, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на Пермский государственный университет, обезопасил студентов, закрыв железную дверь. Об этом заявила декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская.
"Я точно знаю, что тот коллега, о котором вы говорите, блокировал студентов внутри помещения, то есть он закрыл железную дверь, и это первое главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Узнав об этом, администрация учебного заведения через соцсети попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Несмотря на это, жертв избежать не удалось: погибло шесть человек, пострадало почти 30, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен и госпитализирован в краевую больницу, где его дважды прооперировали. Тем не менее его состояние остаётся крайне тяжёлым и нестабильным.
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