В США спрогнозировали нехватку газа в Европе этой зимой
Там отметили, что поставки топлива из России по сравнению с предыдущими годами очень сильно упали и страна "способна дать больше".
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Из-за роста биржевой цены на газ и сокращения его поставок из России этой зимой жители отдельных регионов Европы могут столкнуться с нехваткой голубого топлива. Об этом сообщил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Боюсь, что, если зима будет холоднее, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", — заявил он в эфире Bloomberg TV.
По мнению советника американского президента, российские поставки газа необъяснимо меньше по сравнению с предыдущими годами и Москва "способна на большее". Хохштейн также связал такую ситуацию в Европе с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".
Ранее в Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". По мнению эксперта по энергетике Карела Гирмана, ранее сотрудничавшего с Правительством Украины, причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров. Причём уже 16 сентября стало известно, что ценник на топливо упал ниже 750 долларов.
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