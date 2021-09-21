В США спрогнозировали нехватку газа в Европе этой зимой

Из-за роста биржевой цены на газ и сокращения его поставок из России этой зимой жители отдельных регионов Европы могут столкнуться с нехваткой голубого топлива. Об этом сообщил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Боюсь, что, если зима будет холоднее, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", — заявил он в эфире Bloomberg TV.

По мнению советника американского президента, российские поставки газа необъяснимо меньше по сравнению с предыдущими годами и Москва "способна на большее". Хохштейн также связал такую ситуацию в Европе с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".