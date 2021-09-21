Ректор пермского вуза назвал нападение актом чудовищного насилия
Он отметил, что сейчас делается всё возможное для помощи пострадавшим.
Ректор пермского вуза назвал нападение актом чудовищного насилия. © LIFE
Самое главное сейчас — это помощь всем пострадавшим, причём не столько материальная, сколько психологическая, сказал Лайфу Дмитрий Красильников, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где накануне при стрельбе погибло шесть человек.
Он отметил, что в этом направлении сейчас делается всё необходимое: развёрнуты пункты психологической помощи, в СМИ и на сайте университета есть номера специалистов, работают соответствующие службы.
"Объяснить это человеческой логикой невозможно. Этот акт чудовищного насилия навсегда останется глубочайшим рубцом в истории жизни Пермского университета, Пермского края, системы высшего образования нашей страны. Нам всем ещё предстоит глубоко разобраться в произошедшем, сделать необходимые выводы", — сказал ректор.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас 18-летний Тимур находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Медики провели ему несколько операций.
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