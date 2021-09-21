Ректор пермского вуза назвал нападение актом чудовищного насилия. © LIFE

Самое главное сейчас — это помощь всем пострадавшим, причём не столько материальная, сколько психологическая, сказал Лайфу Дмитрий Красильников, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где накануне при стрельбе погибло шесть человек.

Он отметил, что в этом направлении сейчас делается всё необходимое: развёрнуты пункты психологической помощи, в СМИ и на сайте университета есть номера специалистов, работают соответствующие службы.