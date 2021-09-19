"Не знают, что лечат": Врач объяснил, почему в поликлиниках назначают бесполезные лекарства Доктор медицинских наук посетовал, что за аббревиатурой ОРВИ могут скрываться самые разнообразные вирусы и бактерии. 18 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Определение возбудителей инфекций — одна из главных трудностей их лечения в поликлиниках, рассказал в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. Он назвал выявление патогена извечной проблемой амбулаторной медицины.

Самое драгоценное, что можно сделать при любой респираторной инфекции, — это суметь различить, что у человека бактерия или вирус. И у нас далеко не каждый медик знает, с каким патогеном он имеет дело Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Профессор Ершов привёл пример всем известного ОРВИ: до пандемии этот диагноз по умолчанию ставили в большинстве случаев при симптомах простуды. Меж тем острую респираторную инфекцию вызывает множество разных патогенов, и борьба с каждым из них требует своей особой методики лечения. Но ведь пациентам с ОРВИ, как правило, не делают анализов для выявления возбудителя болезни. Именно поэтому назначенные пациентам лекарства далеко не всегда помогают: врач промахивается и лечит не ту инфекцию, которую нужно.

Несмотря на то что ОРВИ расшифровывается как острая респираторная вирусная инфекция, частенько симптомы её перекликаются с бактериальной. И начинают путать грипп и ангину, бактериальный бронхит, гнойную пневмонию и тот же коронавирус. Это традиционная амбулаторная загадка — какая это инфекция Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

И всё же между разными респираторными инфекциями есть некоторые внешние отличия, отметил практикующий врач. Одна из явных особых примет бактериальных инфекций — мокрый кашель с жёлто-зелёной мокротой. Кроме того, человек при микробной атаке температурит несколько иначе, чем при вирусной инфекции, и у него другие данные анализа крови.

При вирусной инфекции в крови, как правило, наблюдается лейкопения, то есть количество лейкоцитов будет уменьшаться, но при этом есть лимфоцитоз, то есть увеличено количество лимфоцитов при уменьшении нейтрофилов. Это классика вирусной инфекции. И если есть кашель, то он чаще всего сухой, а если появляется мокрота — она прозрачная Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Доктор медицинских наук также напомнил о бесполезном, с его точки зрения, назначении антибиотиков при ковиде: антибиотики убивают бактерии, но не действуют против вирусов.

Более того, антибиотики обладают иммуносупрессивным эффектом, то есть подавляют иммунитет. И мы, мало того что не помогаем организму, ещё и мешаем ему бороться с инфекцией Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Врач признал, что микробная инфекция может присоединиться к вирусной, но подчеркнул, что так происходит не всегда, а антибактериальные препараты людям с ковидом порой прописывают тоже по умолчанию.

Авторы Адель Романенкова