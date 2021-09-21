В Приморье показали план будущего города Спутника

Предварительно, точная площадь города составит 383 гектара. Появится он в Надеждинском районе неподалёку от ТОР "Надеждинская". В пригороде Спутника будет построен жилищный комплекс "Формат" (12 гектаров), коттеджный посёлок Новый Де-Фриз (18 гектаров) и некий проект DNS City площадью более 110 гектаров от одноимённого застройщика.