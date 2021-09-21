В Приморье показали план будущего города Спутника
Он должен будет соединить два населённых пункта, создав тем самым первый город-миллионник на Дальнем Востоке.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Минстрой Приморского края представил план будущего города Спутника, который планируется возвести под Владивостоком. Схему нового дальневосточного населённого пункта опубликовал РБК.
Предварительно, точная площадь города составит 383 гектара. Появится он в Надеждинском районе неподалёку от ТОР "Надеждинская". В пригороде Спутника будет построен жилищный комплекс "Формат" (12 гектаров), коттеджный посёлок Новый Де-Фриз (18 гектаров) и некий проект DNS City площадью более 110 гектаров от одноимённого застройщика.
Кроме того, судя по схеме, неподалёку от будущего города появится комплексная застройка "Дальневосточный квартал", которая растянется на 430 гектаров, и перспективная площадка "Западная" площадью свыше 1400 гектаров.
Напомним, что впервые о планах построить город Спутник рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По задумке, он должен объединить столицу Приморья и небольшой город Артём, создав тем самым первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Первый этап создания нового населённого пункта возле Владивостока оценили в 100 миллиардов рублей.
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