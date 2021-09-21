"Что-то сломлено": В ЕС задумались о пересмотре отношений с США на фоне создания AUKUS
Там не до конца понимают выгоды от сотрудничества с Вашингтоном и считают, что Белому дому диалог с Евросоюзом много даёт.
Фото © Shutterstock
В Европе ощущают "слом" в отношениях с США, в связи с которым могут быть пересмотрены двухсторонние партнёрские отношения. Такой комментарий дал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию Financial Times.
"В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть всё, что мы делаем, в том числе наше партнёрство", — заявил Бретон.
По мнению еврокомиссара, не всегда понятно, что американцы могут дать Европе в рамках Совета ЕС – США. Однако для европейцев есть много очевидных вещей в контексте предоставления выгод Вашингтону.
"Я твёрдо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это должно соответствовать [общим интересам]", — подытожил свою мысль Бретон.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
Комментариев: 0