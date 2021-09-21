В Европе ощущают "слом" в отношениях с США, в связи с которым могут быть пересмотрены двухсторонние партнёрские отношения. Такой комментарий дал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию Financial Times.

"В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть всё, что мы делаем, в том числе наше партнёрство", — заявил Бретон.

По мнению еврокомиссара, не всегда понятно, что американцы могут дать Европе в рамках Совета ЕС – США. Однако для европейцев есть много очевидных вещей в контексте предоставления выгод Вашингтону.