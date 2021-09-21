В Кремле ответили на заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

"Мы не приемлем такие заявления и открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем о такой позиции Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", — сказал официальный представитель Кремля.