В Кремле ответили на заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму
Там подчеркнули, что жители региона сделали свой выбор и данная тема находится за рамками каких-либо обсуждений.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Турции, который отказался признавать легитимность выборов в Крыму. Он выразил сожаление из-за позиции Анкары.
"Мы не приемлем такие заявления и открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем о такой позиции Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Крым — это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений. В данном случае нужно и РФ будет помогать своим собеседникам понять суть произошедшего, когда крымчане сделали свой выбор, подытожил он.
Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".
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