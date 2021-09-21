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В Кремле ответили на заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

Там подчеркнули, что жители региона сделали свой выбор и данная тема находится за рамками каких-либо обсуждений.

21 сентября, 09:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Турции, который отказался признавать легитимность выборов в Крыму. Он выразил сожаление из-за позиции Анкары.

"Мы не приемлем такие заявления и открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем о такой позиции Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Крым — это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений. В данном случае нужно и РФ будет помогать своим собеседникам понять суть произошедшего, когда крымчане сделали свой выбор, подытожил он.

Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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