В Кремле считают преждевременными разговоры об изменениях в руководстве Госдумы

Трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос об изменении руководящего состава Госдумы нового созыва и о новом спикере.

"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Он явно преждевременный", — отметил представитель Кремля.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.