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В Кремле считают преждевременными разговоры об изменениях в руководстве Госдумы

Трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России".

21 сентября, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос об изменении руководящего состава Госдумы нового созыва и о новом спикере.

"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Он явно преждевременный", — отметил представитель Кремля,.

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Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил, победившие в одномандатных округах: "Гражданской платформы", "Родины" и "Партии роста".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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