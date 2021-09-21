"Замкнутый самомотиватор": Физиогномист считал по лицу пермского стрелка закрытость и склонность пускаться во все тяжкие
По оценке собеседника Лайфа, черты Тимура говорят также об узком кругозоре и неумении правильно расставлять приоритеты.
Фото © t.me/LShot
Напавший на Пермский университет Тимур Б. является замкнутым "самомотиватором" с низкой самооценкой и неправильной расстановкой приоритетов. Таким мнением поделился физиогномист Олег Воеводин, который по просьбе Лайфа проанализировал черты лица стрелка по его фотографиям.
"Если мы посмотрим на чёрно-белую фотографию, то это тот человек, который сам придумал, сам побежал и начал делать. Самомотиватор. С раннего детства мы видим, что ребёнок закрыт. Любит недоговаривать, делать противозаконные вещи, жилка нечестная у него. Это видно по носу, уходящему в сторону правой руки", — объяснил физиогномист.
По его мнению, Тимур очень непредсказуемый человек, не доверяющий никому, кроме себя, — об этом говорит форма лица "огонь и воздух". Он пытается везде успеть, неправильно расставляет приоритеты. Материальный и семейный мир, со слов Воеводина, для него совершенно одинаковы. С ним сложно договориться, потому что у него семь пятниц на неделе.
"Линия между губ очень сильно ломается — показатель того, что произошёл сильный надлом внутреннего стержня. Веки большие — показатель того, что парень начал жить за счёт других, как альфонс, лёгкая жизнь, не парится, не утруждает себя ничем и никак", — говорит собеседник Лайфа.
На фото с места событий верхняя губа говорит о том, что Тимур не понимает, что он делает и зачем, считает Воеводин. Он не исключает, что стрелок мог быть в наркотическом или алкогольном бреду. По мнению физиогномиста, юноша сам себя разжёг и пошёл — действует из принципа "пришла беда — открывай врата".
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось — погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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