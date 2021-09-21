Напавший на Пермский университет Тимур Б. является замкнутым "самомотиватором" с низкой самооценкой и неправильной расстановкой приоритетов. Таким мнением поделился физиогномист Олег Воеводин, который по просьбе Лайфа проанализировал черты лица стрелка по его фотографиям.

"Если мы посмотрим на чёрно-белую фотографию, то это тот человек, который сам придумал, сам побежал и начал делать. Самомотиватор. С раннего детства мы видим, что ребёнок закрыт. Любит недоговаривать, делать противозаконные вещи, жилка нечестная у него. Это видно по носу, уходящему в сторону правой руки", — объяснил физиогномист.

По его мнению, Тимур очень непредсказуемый человек, не доверяющий никому, кроме себя, — об этом говорит форма лица "огонь и воздух". Он пытается везде успеть, неправильно расставляет приоритеты. Материальный и семейный мир, со слов Воеводина, для него совершенно одинаковы. С ним сложно договориться, потому что у него семь пятниц на неделе.

"Линия между губ очень сильно ломается — показатель того, что произошёл сильный надлом внутреннего стержня. Веки большие — показатель того, что парень начал жить за счёт других, как альфонс, лёгкая жизнь, не парится, не утруждает себя ничем и никак", — говорит собеседник Лайфа.