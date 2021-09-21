Объявлен сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) нужна кровь. Обращение к потенциальным донорам размещено в соцсетях вуза. Всех желающих помочь раненым ждут сегодня в Пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева до 18:00. Завтра приём доноров будет проходить с 08:00 до 15:00.

Группу крови знать не обязательно, а все необходимые анализы у доноров возьмут на месте в день обращения. Всё, что требуется от донора: иметь с собой паспорт, прописку, а также по возможности соблюдать специальную диету хотя бы за день до предполагаемой сдачи крови. А вот позавтракать перед процедурой нужно обязательно — натощак кровь доноры не сдают, предупреждает пермская Служба крови.