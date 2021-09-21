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ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

Там заявили, что РФ якобы не провела внутреннего расследования на должном уровне и не предоставила имеющиеся у неё документы по делу.

21 сентября, 09:48
<p>Фото © ТАСС / Витвицкий Алексей</p>

Фото © ТАСС / Витвицкий Алексей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и обязал её выплатить вдове компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч евро. Это следует из постановления суда, которое опубликовано на официальном сайте.

Также Москву обязали покрыть судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро. В частности, в Лондоне уверены, что за убийством стоят Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые якобы "действовали в качестве агентов Российского государства". В ЕСПЧ заявили, что Россия не провела внутреннего расследования на должном уровне, не предоставила имеющиеся у неё факты и документы по делу, а также не стала отрицать презумпцию причастности к отравлению.

Генпрокурор РФ: В Британии знали об угрозе жизни Литвиненко, но не приняли мер

Генпрокурор РФ: В Британии знали об угрозе жизни Литвиненко, но не приняли мер

Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году после того, как бежал в Великобританию и получил там гражданство. Проведённая экспертиза показала в его организме наличие радиоактивного полония-210, который в большом количестве смертелен для человека. Под подозрение британского следствия попали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми незадолго до смерти Литвиненко пил чай. Однако никаких убедительных доказательств этого так и не было представлено. Москва неоднократно заявляла, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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