ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и обязал её выплатить вдове компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч евро. Это следует из постановления суда, которое опубликовано на официальном сайте.

Также Москву обязали покрыть судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро. В частности, в Лондоне уверены, что за убийством стоят Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые якобы "действовали в качестве агентов Российского государства". В ЕСПЧ заявили, что Россия не провела внутреннего расследования на должном уровне, не предоставила имеющиеся у неё факты и документы по делу, а также не стала отрицать презумпцию причастности к отравлению.