Путин встретится с лидерами политических партий до конца недели
Беседа состоится в режиме видеосвязи, поскольку президент с 14 сентября ушёл на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в своём окружении.
Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведёт встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.
"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", — отметил Песков.
Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
В нижнюю палату также проходят КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и Партии роста (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы.
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