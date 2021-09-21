Путин встретится с лидерами политических партий до конца недели

Беседа состоится в режиме видеосвязи, поскольку президент с 14 сентября ушёл на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в своём окружении.

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведёт встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", — отметил Песков.

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

