НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин встретится с лидерами политических партий до конца недели

Беседа состоится в режиме видеосвязи, поскольку президент с 14 сентября ушёл на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в своём окружении.

21 сентября, 09:48

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведёт встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", — отметил Песков.

Конституционное большинство: Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа

Конституционное большинство: Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

В нижнюю палату также проходят КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и Партии роста (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

вчера в 16:04
Life

В Кремле считают преждевременными разговоры об изменениях в руководстве Госдумы

сегодня в 09:53

Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о "нелегитимности" выборов в Крыму

сегодня в 08:33

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

сегодня в 09:48

"Замкнутый самомотиватор": Физиогномист считал по лицу пермского стрелка закрытость и склонность пускаться во все тяжкие

сегодня в 09:43

Новости партнеров

Layer 1