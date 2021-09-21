Невролог назвала признаки надвигающейся болезни Альцгеймера

Первыми признаками болезни Альцгеймера может стать то, что человек вдруг не может вспомнить события прошлого дня, а также неспособен усваивать новый материал. Об этом сообщила врач-невролог "Медси Premium" Марина Кадомская телеканалу "360".

На надвигающееся заболевание может указывать то, что человек неспособен называть события недавних дней, зато в мелких деталях способен рассказать, что было много лет назад. По словам невролога, это говорит о том, что мозг не заполняется текущими воспоминаниями и человек начинает жить прошлыми. Причём больной может не осознавать проблему.

"Важно заметить такие нарушения как можно раньше и сразу же обратиться к врачу. К сожалению, вылечить болезнь Альцгеймера нельзя. В любом случае она будет прогрессировать, несмотря на лечение. Весь вопрос в том, насколько быстро. И основной задачей терапии является максимально замедлить эту скорость", — сказала врач.

Медик уточнила, что есть две группы риска. В первую входят люди пожилого возраста. В большинстве случаев проявления заболевания начинаются после 65, а его пик приходится на 75–80 лет. Во второй — люди, у которых болезнь началась после 40 лет. Обычно это происходит с теми, кто имеет генетическую предрасположенность. В группе риска также те, кто злоупотребляет сахаром, алкоголем, страдает от недостатка сна, а также подвержен стрессу и депрессии.