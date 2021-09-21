В Кремле сочли голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об "ответственности России" за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко является голословным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счёт. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения — как минимум голословно", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году после того, как бежал в Великобританию и получил там гражданство. Проведённая экспертиза показала в его организме наличие радиоактивного полония-210, который в большом количестве смертелен для человека. Под подозрение британского следствия попали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми незадолго до смерти Литвиненко пил чай. Однако никаких убедительных доказательств этого так и не было представлено. Москва неоднократно заявляла, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.