Физиономист увидела лукавство в признании Королёвой о внебрачной дочери от друга-гея
Эксперт уверена, что звезда умеет "хорошо выкручиваться из любой ситуации" и даже в таких личных вопросах остаётся невозмутимой.
Фото © Instagram/koroleva__star
На фоне заявления российской поп-звезды Наташи Королёвой о том, что у неё есть внебрачная дочка от друга-гея – долларового миллиардера Леонида Радвинского, эксперты решили проверить певицу на склонность приукрашивать факты. Профайлер и физиономист Светлана Филатова попробовала внести ясность в скандальное заявление в беседе с kp.ru.
"Наташа рассказывала о дочери очень уверенно, у меня претензий нет. Либо она хорошо отрепетировала, либо это правда. У неё не было испуга. Возможно, это связано с тем, что вопросы задавались по известному сценарию, без эффекта неожиданности", — сказала она.
Однако Филатова напомнила о недавней беседе Королёвой с Ксенией Собчак, где певица доказала, что "хорошо выкручивается из любой ситуации". Эксперт уверена лишь в одном: звезда лукавит, называя яйцеклетку "подарком", так как это была продажа, закреплённая договором. При этом стоимость "сделки", по некоторым данным, составила 50 биткоинов, или более 170 млн рублей.
Недавно российская поп-звезда Наташа Королёва шокировала своего мужа Сергея Глушко новостью о своей внебрачной двухлетней дочери, рождённой от американского IT-миллиардера, однако в Сети засомневались в правдивости её слов. Как призналась певица в эфире шоу "Секрет на миллион", она отдала свою яйцеклетку приятелю-гею, а малышку выносила суррогатная мать.
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