Физиономист увидела лукавство в признании Королёвой о внебрачной дочери от друга-гея

На фоне заявления российской поп-звезды Наташи Королёвой о том, что у неё есть внебрачная дочка от друга-гея – долларового миллиардера Леонида Радвинского, эксперты решили проверить певицу на склонность приукрашивать факты. Профайлер и физиономист Светлана Филатова попробовала внести ясность в скандальное заявление в беседе с kp.ru.

"Наташа рассказывала о дочери очень уверенно, у меня претензий нет. Либо она хорошо отрепетировала, либо это правда. У неё не было испуга. Возможно, это связано с тем, что вопросы задавались по известному сценарию, без эффекта неожиданности", — сказала она.

Однако Филатова напомнила о недавней беседе Королёвой с Ксенией Собчак, где певица доказала, что "хорошо выкручивается из любой ситуации". Эксперт уверена лишь в одном: звезда лукавит, называя яйцеклетку "подарком", так как это была продажа, закреплённая договором. При этом стоимость "сделки", по некоторым данным, составила 50 биткоинов, или более 170 млн рублей.