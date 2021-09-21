Несколько дней назад певица Наташа Королёва сделала неожиданное признание, рассказав о дочке от друга-гомосексуалиста, который проживает в США. Артистка призналась, что подарила одну из своих яйцеклеток приятелю, мечтавшему о детях. Тот в ответ решил отблагодарить её 50 биткоинами. Звёздный адвокат Андрей Алешкин отметил, что выгода певицы может не ограничиться криптовалютой.

"Любой ребёнок, рождённый в Штатах, автоматически получает американское гражданство. И артистка, как биологическая мать, тоже может легко его получить. Возможно, в этом и кроется тайный смысл всей этой истории. Паспорт гражданина США, все его права и свободы вполне могут быть одной из целей", — сказал юрист в беседе с kp.ru.

Адвокат добавил, что деньги новоиспечённого отца в будущем достанутся его дочери: она первостепенная обладательница всего нажитого. Королёва же даже не жена американскому гражданину, соответственно, на наследство по закону она прав не имеет, если только через ребёнка, заключил Алешкин.