В России начнут борьбу с "серой" занятостью
План действий Министерство труда уже представило Татьяне Голиковой. После доработки документ планируется согласовать с регионами.
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Вице-премьер Татьяна Голикова проучила Минтруду доработать представленный ей план по выявлению теневой занятости. Документ был разработал по поручению президента Владимира Путина. Проект по борьбе с "серыми" схемами трудоустройства был представлен министерством в ходе заседания межведомственной рабочей группы. После доработки документ планируется согласовать с регионами.
"Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учётом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", — говорится в сообщении секретариата Голиковой.
Ранее юрист объяснил, почему не стоит соглашаться на серую зарплату, и призвал граждан не рисковать свободой. На сегодняшний день получать жалованье в конверте согласно 39% россиян. И это меньше, чем в разгар пандемии и в 2019-м, когда коронавируса в РФ ещё не было.
Хотя это прямо запрещено Трудовым кодексом РФ, очень часто работодатели вместо стандартного трудового договора заключают гражданско-правовой. Это связано с желанием некоторых из них сэкономить на налогах и страховых взносах и при этом нежеланием вести кадровую документацию. Однако с 2021 года участились проверки налогового и других ведомств, направленные на выявление фактических трудовых отношений, закамуфлированных под оказание услуг. Какие последствия ждут работодателей и работников, согласившихся на оформление постоянных трудовых отношений по ГПХ, Лайф разбирался в этом материале.
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