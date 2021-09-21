Преподаватель, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО

Преподаватель Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на Пермский государственный университет, раньше служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Он сообщил в беседе с правоохранителями, что главной его задачей после известия о ЧП было сдержать панику среди студентов. Помещение, где он проводил занятие, находится на пятом этаже, в дальнем крыле здания, окна не обращены во двор, поэтому выстрелов слышно не было. По его словам, к ним в аудиторию забежала женщина в не очень вменяемом состоянии. Она сказала всем, что "из корпуса никого не выпускают". На вопрос, проводятся ли какие-то учения, она ответила, что там стрельба.