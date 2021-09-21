Преподаватель, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УгРО
Он заявил, что, как бывший правоохранитель, знает, как себя вести в подобных ситуациях.
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Преподаватель Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время вооружённого нападения на Пермский государственный университет, раньше служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Он сообщил в беседе с правоохранителями, что главной его задачей после известия о ЧП было сдержать панику среди студентов. Помещение, где он проводил занятие, находится на пятом этаже, в дальнем крыле здания, окна не обращены во двор, поэтому выстрелов слышно не было. По его словам, к ним в аудиторию забежала женщина в не очень вменяемом состоянии. Она сказала всем, что "из корпуса никого не выпускают". На вопрос, проводятся ли какие-то учения, она ответила, что там стрельба.
После этого преподаватель позвонил декану — и тот велел находиться в аудитории, никуда не выходить, запереть дверь и продолжать занятие по мере возможности. Он заявил, что, как бывший правоохранитель, знает, как себя вести в подобных ситуациях. Источник уточнил, что, по мнению Сыромятникова, волнения среди студентов было бы меньше, если бы не та женщина, которую он назвал "психопаткой". Впрочем, всё обошлось, вскоре в аудиторию постучали сотрудники ЧОПа и "Росгвардии" и студентов эвакуировали через запасной выход.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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