Одной из жертв пермского стрелка стала выпускница, которая приехала с женихом за дипломом

Одной из жертв пермского стрелка стала выпускница магистратуры химического факультета ПГНИУ Анна Айгельдина, которая приехала в город на один день, чтобы забрать диплом, так как летом этого не удалось сделать из-за дистанционного обучения. Об этом пишет МК.

24-летняя выпускница приехала с женихом из Камбарки (Удмуртская Республика), что в 360 километрах от Перми. Бойфренд остался ждать Анну на улице — и остался жив, а вот она погибла. Девушка выросла в простой семье. Отец работал электрогазосварщиком, а мама — экономистом. В семье есть младший сын — 12 лет. Анна уже устроилась химиком на предприятие в Камбарке и строила планы на жизнь.