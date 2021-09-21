Одной из жертв пермского стрелка стала выпускница, которая приехала с женихом за дипломом
Анна собиралась забрать документ и вернуться домой. Бойфренд вернулся, девушка нет.
Фото © VK / Анна Айгельдина
Одной из жертв пермского стрелка стала выпускница магистратуры химического факультета ПГНИУ Анна Айгельдина, которая приехала в город на один день, чтобы забрать диплом, так как летом этого не удалось сделать из-за дистанционного обучения. Об этом пишет МК.
24-летняя выпускница приехала с женихом из Камбарки (Удмуртская Республика), что в 360 километрах от Перми. Бойфренд остался ждать Анну на улице — и остался жив, а вот она погибла. Девушка выросла в простой семье. Отец работал электрогазосварщиком, а мама — экономистом. В семье есть младший сын — 12 лет. Анна уже устроилась химиком на предприятие в Камбарке и строила планы на жизнь.
Её отец Александр приехал с супругой Оксаной в Пермь на опознание дочери. Семья не может поверить в случившееся. Им предоставили машину для передвижения по городу, повсюду их сопровождают психологи и соцработники, рассказал Александр.
Напомним, стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения через соцсети попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Несмотря на это, жертв избежать не удалось: погибло шесть человек, пострадало почти 30, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен и доставлен в краевую больницу, где его дважды прооперировали. Тем не менее его состояние остаётся крайне тяжёлым и нестабильным.
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