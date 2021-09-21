В Сети появились фотографии машины, которую обстрелял 18-летний Тимур Б. перед тем, как зайти с оружием в Пермский государственный университет.

Судя по кадрам, дробь попала в середину лобового стекла. Учитывая угол, под которым стрелял студент, пули вполне могли попасть в пассажира, которого в машине, к счастью, не было. Водителя стрелок не задел по удивительной случайности. Всего дробный выстрел оставил на стекле девять отверстий.