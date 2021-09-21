Изрешечённое лобовое стекло: Появились фото машины, которую пермский студент обстрелял до атаки на вуз
Водитель, который в этот момент был в салоне, остался цел по счастливой случайности.
Фото © Соцсети
В Сети появились фотографии машины, которую обстрелял 18-летний Тимур Б. перед тем, как зайти с оружием в Пермский государственный университет.
Судя по кадрам, дробь попала в середину лобового стекла. Учитывая угол, под которым стрелял студент, пули вполне могли попасть в пассажира, которого в машине, к счастью, не было. Водителя стрелок не задел по удивительной случайности. Всего дробный выстрел оставил на стекле девять отверстий.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас 18-летний Тимур находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Медики провели ему несколько операций.
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