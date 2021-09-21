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Изрешечённое лобовое стекло: Появились фото машины, которую пермский студент обстрелял до атаки на вуз

Водитель, который в этот момент был в салоне, остался цел по счастливой случайности.

21 сентября, 11:11
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Сети появились фотографии машины, которую обстрелял 18-летний Тимур Б. перед тем, как зайти с оружием в Пермский государственный университет.

Судя по кадрам, дробь попала в середину лобового стекла. Учитывая угол, под которым стрелял студент, пули вполне могли попасть в пассажира, которого в машине, к счастью, не было. Водителя стрелок не задел по удивительной случайности. Всего дробный выстрел оставил на стекле девять отверстий.

За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам

За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас 18-летний Тимур находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Медики провели ему несколько операций.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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