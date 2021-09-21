Врач объяснила, почему у стрелка из Перми не нашли отклонений при выдаче разрешения на оружие
Медик отметила, что у психолога могли быть сомнения, поскольку юноша обратился за справкой всего через три дня после совершеннолетия.
Кадр из видео © LIFE
Молодой человек из Перми, который устроил стрельбу в местном университете, дважды общался с медицинским психологом, прежде чем получил разрешение на приобретение оружия. Об этом заявила заместитель главного врача ГБУЗ ПК "ККПБ" (Пермская краевая клиническая психиатрическая больница), в которую обратился молодой человек, Марина Морозова.
"Ему исполнилось 8 марта 18 лет, и 11 марта он обратился в отделение для получения справки на наличие противопоказаний на владение оружием. Он совершенно не запомнился никому. Он обратился в плановом порядке, никто не может его вспомнить, кроме доктора, который с ним работал", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".
Молодому человеку предложили специальные тесты, которые проходят все, кто хочет законно владеть оружием. В каждом конкретном случае используется один или более тестов, как посчитают психолог и доктор. Он готовился, по всей видимости, к самому широкому тесту, который состоит из 500 вопросов. При этом юноша вызывал некоторое беспокойство, но сдал все тесты.
"У доктора, видимо, возникли сомнения. Ведь к нам нечасто обращаются лица молодого возраста. Чаще всего разрешения и справки на владение оружием получают взрослые люди. Это мужчины, которые отслужили в армии. В данном случае ему только исполнилось 18 лет, и, насколько мы знаем, он не годен к службе в армии", — подытожила Морозова.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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