Патрушев счёл AUKUS ещё одним направленным против России и Китая военным блоком
Американцам не нужны самостоятельные государства, поэтому они активно создают различные объединения стран, уверен он.
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США стремятся усилить антикитайскую и антироссийскую политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому активно создают военно-политические блоки. Таким мнением поделился в интервью с газетой "Аргументы и факты" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя создание Австралией, США и Великобританией нового союза AUKUS.
"QUAD — это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны — главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики. Американо-британо-австралийский блок AUKUS преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы ещё и своих французских партнёров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену", — отметил Патрушев.
Белый дом, по его словам, может нарушить всю архитектуру безопасности в АТР в попытках усилить контроль над регионом. Значение Азии возросло за последние годы, и в этом "виноваты" европейцы, поскольку они делегировали часть полномочий своих стран Брюсселю, который действует в интересах транснациональных корпораций. Хотя некоторые государства Европы обладают огромным внешнеполитическим опытом и способны избавиться от зарубежного влияния.
По мнению Патрушева, США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже пытаются создать даже в рамках ЕС выгодные им локальные блоки. В качестве примера он привёл "Инициативу трёх морей", консолидирующую страны Восточной Европы. Её преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идёт о новом антироссийском объединении государств, отметил он.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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