США стремятся усилить антикитайскую и антироссийскую политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому активно создают военно-политические блоки. Таким мнением поделился в интервью с газетой "Аргументы и факты" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя создание Австралией, США и Великобританией нового союза AUKUS.

"QUAD — это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны — главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики. Американо-британо-австралийский блок AUKUS преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы ещё и своих французских партнёров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену", — отметил Патрушев.

Белый дом, по его словам, может нарушить всю архитектуру безопасности в АТР в попытках усилить контроль над регионом. Значение Азии возросло за последние годы, и в этом "виноваты" европейцы, поскольку они делегировали часть полномочий своих стран Брюсселю, который действует в интересах транснациональных корпораций. Хотя некоторые государства Европы обладают огромным внешнеполитическим опытом и способны избавиться от зарубежного влияния.