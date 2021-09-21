Четырёх пострадавших при стрельбе в Перми подключили к ИВЛ

Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ. В полёте их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России", — говорится в сообщении.