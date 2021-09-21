НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Четырёх пострадавших при стрельбе в Перми подключили к ИВЛ

Семь раненых были доставлены в Москву спецбортом МЧС, все они в тяжёлом состоянии.

21 сентября, 11:34

Кадр из видео © МЧС России

Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ. В полёте их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по прилёте пострадавшие направлены в ведущие федеральные центры Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова. Ещё 12 пострадавших продолжают получать стационарное лечение в медицинских организациях Перми. Некоторым из них оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.

Объявлен сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Объявлен сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Как сообщал Лайф, в результате стрельбы, которая произошла 20 сентября, погибло по меньшей мере шесть человек, ещё 29 получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. 18-летнего стрелка Тимура Б. обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил преступника ответным огнём, сейчас парень в больнице и перенёс уже две операции. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Как можно скорее": Страны G20 обязались помочь бедным государствам с вакцинацией от коронавируса

6 сентября, 19:05

Профессор пермского вуза – об отказе прервать лекцию во время стрельбы: Я человек служивший

сегодня в 12:48

Онищенко восхитился профессором пермского вуза, продолжившим лекцию во время стрельбы

сегодня в 12:31

"Не набрал форму": Дзюба отказался играть за сборную России

сегодня в 12:47

Пропустит матч с "Метцем": В "Пари Сен-Жермен" рассказали о травме Месси

сегодня в 12:38

Новости партнеров

Layer 1