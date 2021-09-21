Четырёх пострадавших при стрельбе в Перми подключили к ИВЛ
Семь раненых были доставлены в Москву спецбортом МЧС, все они в тяжёлом состоянии.
Кадр из видео © МЧС России
Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ. В полёте их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что по прилёте пострадавшие направлены в ведущие федеральные центры Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова. Ещё 12 пострадавших продолжают получать стационарное лечение в медицинских организациях Перми. Некоторым из них оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.
Как сообщал Лайф, в результате стрельбы, которая произошла 20 сентября, погибло по меньшей мере шесть человек, ещё 29 получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. 18-летнего стрелка Тимура Б. обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил преступника ответным огнём, сейчас парень в больнице и перенёс уже две операции. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.
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