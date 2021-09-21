Сегодня, 21 сентября, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Это нейродегенеративное заболевание, самая распространённая форма деменции. Её симптомами являются нарушения памяти и мышления, сложности в принятии решений, нарушения устной и письменной речи, ориентации в пространстве и прочие неприятные сигналы. Болезнь входит в ряд неизлечимых, её практически невозможно предвосхитить и выявить сразу, однако можно повысить шансы миновать и замедлить её течение. Медики-эксперты рассказали телеканалу "360", как снизить риск заболевания.

Главный невролог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Ольга Штанг рассказала, что предсказать болезнь Альцгеймера до появления клинических признаков невозможно. По большей части лечение направлено на сопутствующие заболевания. В группе риска, например, люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина в крови. И, разумеется, родственники тех, у кого была болезнь Альцгеймера.

Совет первый: не забывайте проходить плановые обследования. Людям из группы риска Штанг советует своевременно проходить плановые обследования и следить за состоянием своей памяти, не списывая нарушения на усталость или занятость. Необходимо обращаться к врачу, чтобы можно было оперативно приступить к лечению недуга.

Совет второй: следите за уровнем эластичности сосудистой стенки. Доктор медицинских наук, невролог Виктор Шахнович добавил, что в группу риска также входят люди, которые подвержены воздействию токсинов, например, из-за опасной работы на производстве, так как это нарушает эластичность сосудистой стенки. Врач пояснил, что нормальное состояние липидов, артериального давления, вязкости крови может замедлить процесс болезни, увеличить продолжительность жизни и работоспособность мозга. А вот раннее старение мозга вызывает колебание артериального давления.

Совет третий: решайте кроссворды, делайте зарядку для мозга. Ведущий научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Владимир Польшаков рассказал, что процент людей, унаследовавших болезнь Альцгеймера генетически, довольно мал. Более 90% живут с этим недугом и без наличия плохой наследственности. Всё дело в том, что с возрастом накапливается некое количество спорадических изменений, поэтому в основном в группе риска пожилые люди. Польшаков советует держать мозг в тонусе и решать математические задачки. Поскольку если сравнивать тех, кто просиживает перед телевизором, и тех, кто мозг напрягает, то вероятность Альцгеймера у второй группы гораздо ниже.