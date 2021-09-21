Мишустин: Повышение МРОТ позволит увеличить зарплату почти трёх миллионов россиян

Зарплата почти трёх миллионов россиян вырастет в 2022 году за счёт увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции во вторник.

"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти трёх миллионов человек", — отметил он.