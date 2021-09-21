Мишустин: Повышение МРОТ позволит увеличить зарплату почти трёх миллионов россиян
В 2021 году минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022 году он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.
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Зарплата почти трёх миллионов россиян вырастет в 2022 году за счёт увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции во вторник.
"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти трёх миллионов человек", — отметил он.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ. Этот пункт отражён в народной программе партии власти, с которой партия шла на выборы в Госдуму. Между тем в КПРФ выступили за полный отказ от МРОТ. Депутат прошлого созыва Николай Арефьев предложил ориентироваться на уровень прожиточного минимума. А вот в Совфеде призвали не спешить с отказом от МРОТ. Там отметили, что он является очень серьёзным показателем для взаимоотношений людей труда и тех, кто является работодателем.
Напомним, что, согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022 году он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.
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