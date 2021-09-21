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В Красноярске две девочки вышли из школы после уроков и пропали

Всех, кому что-то известно о возможном местонахождении Виктории и Валерии, просят сообщить в полицию 8 (391) 262–11–77 или волонтёрам 8–950–99–66–066.

21 сентября, 12:07
<p>Виктория и Валерия (справа). Фото © VK <a href="https://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk?z=photo-28604754_457254497/wall-28604754_169143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ Поиск пропавших детей — Красноярск</a></p>

Виктория и Валерия (справа). Фото © VK / Поиск пропавших детей — Красноярск

В Красноярске полицейские разослали ориентировки на двух школьниц 12 и 14 лет, которые бесследно исчезли после того, как вышли из школы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Девочки пропали в Ленинском районе города. Около 16:00 по местному времени они вышли из школы № 3 по улице Чайковского, и с тех пор их никто не видел. Организованы поисковые группы, в составе которых участковые уполномоченные полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. ГУ МВД опубликовало приметы учениц.

Рост 14-летней Валерии 165 сантиметров, она среднего телосложения, тёмно-русые вьющиеся волосы длиной до лопаток, собраны в хвост, глаза карие. Была одета в жилетку белого с красным цвета, белую кофту с серыми вставками, тёмные джинсы с лампасами, белые кроссовки на высокой подошве.

12-летняя Виктория ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, длиной до плеч, укороченные по бокам, чёрные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками. Всех, кому что-то известно о возможном местонахождении Виктории и Валерии, просят сообщить в полицию 8 (391) 262–11–77 или волонтёрам 8–950–99–66–066.

Пропавшую в Кузбассе 15-летнюю школьницу нашли застрявшей в болоте

Пропавшую в Кузбассе 15-летнюю школьницу нашли застрявшей в болоте

Ранее в Подмосковье нашли трёх пропавших мальчиков 11, 12 и 8 лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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