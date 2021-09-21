В Красноярске две девочки вышли из школы после уроков и пропали

В Красноярске полицейские разослали ориентировки на двух школьниц 12 и 14 лет, которые бесследно исчезли после того, как вышли из школы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Девочки пропали в Ленинском районе города. Около 16:00 по местному времени они вышли из школы № 3 по улице Чайковского, и с тех пор их никто не видел. Организованы поисковые группы, в составе которых участковые уполномоченные полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. ГУ МВД опубликовало приметы учениц.

Рост 14-летней Валерии 165 сантиметров, она среднего телосложения, тёмно-русые вьющиеся волосы длиной до лопаток, собраны в хвост, глаза карие. Была одета в жилетку белого с красным цвета, белую кофту с серыми вставками, тёмные джинсы с лампасами, белые кроссовки на высокой подошве.

12-летняя Виктория ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, длиной до плеч, укороченные по бокам, чёрные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками. Всех, кому что-то известно о возможном местонахождении Виктории и Валерии, просят сообщить в полицию 8 (391) 262–11–77 или волонтёрам 8–950–99–66–066.