Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении, сообщает "Матч ТВ".

"Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный", — подчеркнул Дзюба.

Форвард отметил, что начал возвращать былую кондицию, однако понимает, что ещё не сделал это до конца. По словам Дзюбы, занимать в сборной чьё-то место сейчас будет неправильным.

"Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", — добавил Дзюба.