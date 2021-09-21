НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не набрал форму": Дзюба отказался играть за сборную России

Ранее он был приглашён в национальную команду, несмотря на не самую впечатляющую игру.

21 сентября, 12:47
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении, сообщает "Матч ТВ".

"Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный", — подчеркнул Дзюба.

Форвард отметил, что начал возвращать былую кондицию, однако понимает, что ещё не сделал это до конца. По словам Дзюбы, занимать в сборной чьё-то место сейчас будет неправильным.

"Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", — добавил Дзюба.

Последний шанс: Зачем Карпин вернул Дзюбу в сборную России, несмотря на конфликт и плохую игру

Последний шанс: Зачем Карпин вернул Дзюбу в сборную России, несмотря на конфликт и плохую игру

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин включил Артёма Дзюбу в расширенный список сборной России для подготовки к матчам против Словакии и Словении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Головин получил наивысший рейтинг среди российских футболистов в новой FIFA 22

сегодня в 10:01

"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова

вчера в 14:14

Пропустит матч с "Метцем": В "Пари Сен-Жермен" рассказали о травме Месси

сегодня в 12:38

В Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента

сегодня в 12:57

Телеканал "Известия" стал лидером тематического новостного вещания

сегодня в 12:57

Новости партнеров

Layer 1