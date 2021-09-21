Губерниев отказался считать Дзюбу слабаком после его решения не выступать за сборную
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Бывшего капитана национальной команды не вызывали в сборную после Евро-2020.
Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу максималистом, а не слабаком. Об этом он рассказал Лайфу.
Накануне Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата мира. Сегодня форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
"Легче лёгкого было бы сказать, что он слабак. Но я так говорить не буду. И действительно, Артём — максималист. Если он хочет принести максимальную пользу команде и не чувствует сейчас в себе потенциала играть в полную силу, то это его право. Он много уже сделал для сборной, и я уверен, что он там ещё появится. Поэтому сейчас с пониманием отношусь к словам Дзюбы и никоим образом осуждать его не буду", — сказал Губерниев.
На прошлой неделе главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.
"Отказаться от игры в сборной, чтобы отомстить Карпину, было бы очень низко. И вообще, при чём тут российский футбол и сборная? Если истинная причина в этом, Артёма можно пожалеть. Но я уверен, что причина вообще в другом. Это не сборная Карпина, и не сборная Дзюбы, а команда России. Это наша общая команда", — добавил комментатор.
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8-го числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.