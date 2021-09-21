Губерниев отказался считать Дзюбу слабаком после его решения не выступать за сборную

Бывшего капитана национальной команды не вызывали в сборную после Евро-2020.

Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу максималистом, а не слабаком. Об этом он рассказал Лайфу.

"Легче лёгкого было бы сказать, что он слабак. Но я так говорить не буду. И действительно, Артём — максималист. Если он хочет принести максимальную пользу команде и не чувствует сейчас в себе потенциала играть в полную силу, то это его право. Он много уже сделал для сборной, и я уверен, что он там ещё появится. Поэтому сейчас с пониманием отношусь к словам Дзюбы и никоим образом осуждать его не буду", — сказал Губерниев.

На прошлой неделе главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой. Разногласия между ними начались в 2009 году, тогда специалист возглавлял московский "Спартак", а нападающий играл за красно-белых.

"Отказаться от игры в сборной, чтобы отомстить Карпину, было бы очень низко. И вообще, при чём тут российский футбол и сборная? Если истинная причина в этом, Артёма можно пожалеть. Но я уверен, что причина вообще в другом. Это не сборная Карпина, и не сборная Дзюбы, а команда России. Это наша общая команда", — добавил комментатор.