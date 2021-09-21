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СМИ: "Спартак" не уволит Виторию до конца первого круга РПЛ

Ранее в клубе заявили, что доверяют наставнику команды и он не уйдёт со своего поста.

21 сентября, 14:21
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" не будет увольнять главного тренера Руя Виторию как минимум до 15-го тура РПЛ из-за пункта о неустойке в контракте. Об этом сообщает Eurostavka.

По данным издания, если "Спартак" к концу первого круга будет занимать место ниже пятого, то клуб при увольнении будет вынужден заплатить неустойку в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, т.е. полтора миллиона евро, или 129 миллионов рублей.

Судьба Витории зависит от владельца "Спартака" Леонида Федуна, который и будет принимать конечное решение о работе португальского специалиста в стане красно-белых.

В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона

В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона

Добавим, что "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице после восьми туров РПЛ. В последнем матче красно-белые уступили ЦСКА — 0:1. В клубе выразили поддержку Рую Витории и заявили, что он не будет уволен со своего поста.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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