СМИ: "Спартак" не уволит Виторию до конца первого круга РПЛ

Московский "Спартак" не будет увольнять главного тренера Руя Виторию как минимум до 15-го тура РПЛ из-за пункта о неустойке в контракте. Об этом сообщает Eurostavka.

По данным издания, если "Спартак" к концу первого круга будет занимать место ниже пятого, то клуб при увольнении будет вынужден заплатить неустойку в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, т.е. полтора миллиона евро, или 129 миллионов рублей.

Судьба Витории зависит от владельца "Спартака" Леонида Федуна, который и будет принимать конечное решение о работе португальского специалиста в стане красно-белых.