СМИ: "Спартак" не уволит Виторию до конца первого круга РПЛ
Ранее в клубе заявили, что доверяют наставнику команды и он не уйдёт со своего поста.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" не будет увольнять главного тренера Руя Виторию как минимум до 15-го тура РПЛ из-за пункта о неустойке в контракте. Об этом сообщает Eurostavka.
По данным издания, если "Спартак" к концу первого круга будет занимать место ниже пятого, то клуб при увольнении будет вынужден заплатить неустойку в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, т.е. полтора миллиона евро, или 129 миллионов рублей.
Судьба Витории зависит от владельца "Спартака" Леонида Федуна, который и будет принимать конечное решение о работе португальского специалиста в стане красно-белых.
Добавим, что "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице после восьми туров РПЛ. В последнем матче красно-белые уступили ЦСКА — 0:1. В клубе выразили поддержку Рую Витории и заявили, что он не будет уволен со своего поста.
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