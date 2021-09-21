"Пора на нём крест ставить": Почётный президент РФС осудил Дзюбу за решение не играть за сборную
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу за отказ от приглашения в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает "Чемпионат".
Накануне Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. Сегодня футболист отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
"Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнёрам, это однозначно", — отметил Колосков.
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
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