Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу за отказ от приглашения в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнёрам, это однозначно", — отметил Колосков.