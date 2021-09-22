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Капризов подписал долгожданный новый контракт с "Миннесотой" на $45 миллионов

Российский нападающий, в прошлом сезоне признанный лучшим новичком НХЛ, заключил с клубом соглашение на пять лет.

22 сентября, 02:02
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Хоккейный клуб "Миннесота Уайлд" официально объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым. Таким образом, спортсмен, несмотря на слухи, всё же продолжит выступать за океаном.

Уточняется, что 24-летний россиянин заключил с клубом пятилетнее соглашение с общей зарплатой в размере 45 миллионов долларов. В год форвард будет зарабатывать до девяти миллионов.

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"Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне нападающий провёл 62 матча и набрал 54 очка, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.

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Ранее Лайф сообщал, что Капризов мог вернуться в московский ЦСКА перед Олимпиадой в Пекине. По разным данным, его зарплата в стане армейцев составила бы около восьми миллионов долларов в год.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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